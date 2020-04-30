Uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler mahalleli sokağa döküldü

Avcılar Nalan sokağa lüks bir araba ile giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla bir apartmana girdi. Yan binada oturan komşuların durumu görüp, haber vermesi üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı.

Bina içinde karşılaşan şüpheli şahıslar ile vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı. Panik halinde apartmandan çıkan şüpheliler, geldikleri araba ile ortadan kayboldu.

Apartman sakinleri ise olayı polis ekiplerine ihbar etti. Yaşanılan olaydan sonra mahalleli panik ile dışarıya döküldü. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“ÜÇÜ BEZE SARILI, BİRİ KUTUDA UZUN NAMLULU SİLAH GÖRDÜM”

Olaya şahit olan apartman sakini ise yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

* Yan binadan komşum beni aradı. ‘Sizin binaya silahlı şahıslar girdi' dedi bana. Arabanın bagajında başka silahlarda gördüğünü söyledi.

* Bende dışarı çıkıp kontrol etmek istedim. Şahıslar ile yüz yüze denk geldim. ‘Kime geldiniz?' diye sormaya kalmadan beni itekleyerek kaçmaya başladı.

* 3 tane bir beze sarılı, bir tanede kartonda uzun namlulu silah gördüm. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar. (İHA)