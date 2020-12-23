Uzungöl’de ikinci yıkım dalgası başlıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda ‘İmar Barışı’na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl’de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

Uzungöl’de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17’si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

SIRA GÖL KIYISINDAKİ YAPILARDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle göl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak.

Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

‘GÖLÜN ETRAFINDA KESİNTİSİZ YÜRÜNEBİLECEK'

Uzungöl'ü daha konforlu hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, “Uzungöl hem Trabzon'un hem de Türkiye'nin önemli turizm destinasyonu. Uzungöl'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına çok önem veriyoruz. Uzungöl'de önce alt yapı çalışmalarına başladık. Çünkü önce alt yapı daha sonra onun üzerine sağlam bir üst yapı oluşturmamız gerekiyordu. 2020 yılına geldiğimiz zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte iki tane önemli projeye başladık. İlk olarak Uzungöl'ün göl etrafında yaklaşık 2 kilometrelik alandaki yürüyüş yolunu tamamen yeniledik. Burası mevcut hali ile taş döşenmişti ve çok da konforlu bir yürüyüş imkânı sağlamıyordu. Eskiden yapıldığı için yıpranmış alanlar vardı. Şu anda yaptığımız çalışmalarla birlikte insanlar gölün etrafında kesintisiz bir şekilde yürüyebilecek hale geldiler. Yaptığımız peyzaj çalışmaları ve korkulukların yenilenmesi ile birlikte göl etrafında güzel bir rekreasyon alanı oluşturduk” diye konuştu.

DOĞA HARİKASI UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz’in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı ‘tabiat harikası’ yer olması özelliğiyle öne çıkıyor.

Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında ‘tabiat parkı’ ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor. (DHA)