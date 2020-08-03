Uzungöl’de yerli turistler corona tedirginliği yarattı!

Trabzon ve ilçelerinde geçtiğimiz Haziran ayında maske takmak zorunlu hale getirilmesine rağmen Çaykara’da bulunan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl’de Kurban Bayramı’nda yaşanan görüntüler şaşkınlık yarattı.

Pandemi döneminde sakin günler geçiren Uzungöl, Kurban Bayramı tatilinde hareketlendi. Ülke genelinde düzenlenen turlarla Uzungöl’e gelen yerli turistlerin sosyal mesafeye uymadıkları ve çoğunluğunun maske takmadıkları dikkat çekti.

TURİZM İŞLETMECİLERİ VE ESNAF TEDİRGİN

Diyarbakır'dan Uzungöl'e günübirlik tur düzenleyen bir firmanın getirdiği yaklaşık 200 kişinin corona virüsü tedbirlerine uymamasını bölge halkını, turizm işletmecilerini ve esnafı tedirgin etti. Uzungöl’de yaşayan vatandaşlar turistlerden kurallara uymalarını isterken yetkililerden de denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

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