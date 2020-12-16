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Vahşet! 6 aylık hamile eşini öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 

Güncellenme: 17:36, 16/12/2020
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Vahşet! 6 aylık hamile eşini öldürdü

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.

ÖLDÜRDÜ, JANDARMAYI ARADI

Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.’yi gözaltına aldı. Sadife Y.’nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA

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