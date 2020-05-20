Vahşet! İpe bağlayıp darbedip öldürdüler

Yunanistan Deniz Koruma Enstitüsü 12 Adalar Bölgesi (Güney Ege) Müdürü Thodoris Tsimpidis, Güney Ege’deki 9 adada enstitü ekibi ile arama yaptıklarını duyurdu.

”PANDEMİ SÜRECİNDE OLDU”

Tsimpidis, enstitüye ait internet sayfasından bulduğu ölü Akdeniz foklarının fotoğraflarını yayınlayarak ”Koruma altındaki Akdeniz foklarının hepsinin ölümü insan kaynaklı, çünkü üzerlerinde bağlandıkları ipler ve darp izleri var. Bunlar büyük ihtimalle balıkçıların işi . Pandemi sürecinde bu işin yapılması daha da ürkütücü. Ölen Akdeniz foklarını adaların kayalık ve ıssız bölgelerinde bulduk. Şu ana kadar tespit ettiğimiz ve öldürülmüş Akdeniz foku sayısı 7. Ancak bulamadığımı ve öldürülmüş olan başka foklar da olabilir, büyük kaygı içerisindeyiz. Çünkü 7 fokun da öldürülmesi pandemi süreci içerisinde oldu.

FOKLARIN YAŞAMASI İÇİN FONLAR OLUŞTURULDU

Ülkemizde ve komşu ülkelerde son on yıl içerisinde Akdeniz foklarının korunması için gerek devlet gerekse özel kişi ve kurumlar tarafından ciddi fonlar oluşturuldu. Buna rağmen insanların foklara karşı bu vahşi davranışını önleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALMAZSAK YOK OLANA KADAR ÖLÜMLERİNİ SAYARIZ

Tsimpidis, yerel medyaya yaptığı açıklama ise ”Koruma altındaki türlerin, deniz canlılarına yönelik bu tür saldırıları önlemek için gerekli çalışmaları yapmazsak türleri yok olana kadar ölümlerini saymaktan başka çaremiz kalmaz. Bu nedenle bu hayvanların ölümlerini normal olarak görmeyi vazgeçmekten başka çaremiz yok” dedi.