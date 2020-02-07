Vahşette sınır tanımıyorlar! Kaldırıma yapıştırılmış halde bulundu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda arkadaşıyla yürüyen Hakan Kuzucu (22), bir kedinin kaldırımda sabit durduğunu gördü.

Hayvanın ölmüş olabileceğini düşünerek yaklaşan genç, kedinin ağzı ve gözlerinin yapışkan ile yapıştırılıp kaldırıma da vücudunun yapıştırılarak terk edildiğini fark etti.

Bunun üzerine Hakan Kuzucu, olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı'na bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, kediyi yapıştırıldığı yerden kurtarıp tedavi için barınağa götürdü.

Vatandaşlar bu vahşeti yapanların bir an önce bulunmasını istedi. İHA