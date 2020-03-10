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Vahşette sır perdesi kalktı… Korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde 4 Şubat'ta Suriye uyruklu hamile kadını ve 5 yaşındaki oğlunu vahşice öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  Olayda önce ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alınıp cezaevine gönderilmiş ama maktüllerden alınan kan ve tırnak örneklerinin uyuşmaması üzerine serbest bırakılmıştı.

09:14 -
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Vahşette sır perdesi kalktı… Korkunç gerçek ortaya çıktı

Menemen’de 4 Şubat’ta komşular tarafından, polise evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun ise boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu da ağlarken bulmuştu.

ÖNCE TUTUKLAMA SONRA DELİL

DHA’nın haberine göre yapılan otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi ama mevcut delil durumu yeterli görülerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Ş.E., O.E. ve H.E. serbest bırakıldı.

ALTINLAR GÖMÜLÜ BULUNDU

Ekipler bir çok tanığın ifadesine başvurdu. Teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler Suriye uyruklu Y.M. isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. İfadesinde çelişkiler bulunan zanlı 6 Mart’ta gözaltına alınmış, şüphelinin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti. Ayrıca, zanlının çaldığı altınlar ise dere kenarındaki arazide gömülü halde bulunmuştu.

Ekipler altını buldu. (FOTO:DHA)

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İHA’nın haberine göre gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde aileyi tanıdığını, işsiz olduğunu, paraya ihtiyacı bulunduğu için cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Y.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Son güncelleme: 09:20 10.03.2020
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