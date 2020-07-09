Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşan Gaziantep’te birçok kişi kurallara uymuyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görüldüğünü söyledi.

Gaziantep’te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

900’ER LİRA CEZA KESİLDİ

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise 900 TL ceza kesti. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

“ŞEHRİMİZDEKİ VAKA ARTIŞI TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞIYOR”

Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artışın tehlikeli boyuta ulaştığını vurgulayarak şunları belirtmişti:

* Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor.

* Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor.

* Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz.

* Gaziantep’te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır.

* Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler.

* Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir. DHA