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Vaka artışları sürüyor: Caddeler kalabalıktan geçilmiyor

Van'da normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış gözlenirken, sokak ve caddelerde ise pandemi öncesindeki kalabalık yaşanıyor. 

13:43 -
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Vaka artışları sürüyor: Caddeler kalabalıktan geçilmiyor

Türkiye’de, pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaların ardından 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreci ile birlikte Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Van’da da vaka sayılarında artış yaşandı.

FOTO: DHA

Özellikle taziyeler ve il dışından gelenlerin karantina kurallarına uymaması nedeniyle vaka artışları sürerken, sağlık yetkilileri kentte ikinci dalga endişesi yaşıyor. Ancak tüm bunlara rağmen cadde, sokak, park ve piknik alanlarında pandemi öncesindeki yoğunluk yaşanıyor. Kentte toplam vaka sayısı 650’ye ulaştı. (DHA)

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