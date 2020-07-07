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Vaka sayıları artınca köy karantinaya alındı!

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Budakpınar köyü, corona virüsü vaka sayılarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

17:29 -
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Vaka sayıları artınca köy karantinaya alındı!

Atkaracalar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri kapsamında, Covid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Budakpınar köyünde 7 Temmuz günü itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı bildirildi.

14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Açıklamada, “Budakpınar köyünde korona virüs vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 7 Temmuz 2020 tarih ve 12.00 itibariyle 14 gün karantinaya alınmasına, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir” denildi. (İHA)

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