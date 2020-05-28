Vaka sayılarının artışıyla ilgili validen açıklama: Üzülerek gördük!

Ordu Valisi Yavuz, corona virüsü salgınındaki mevcut durum, alınan ve alınması gereken tedbirlerin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Yavuz, “Tıp Fakültesi dekanımız, hocalarımız, sağlık müdürlüğü yetkilileri, kaymakamlarımız ve güvenlik birimlerimiz süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundular” dedi.

“PANDEMİ TOPLANTISINDA ÜZÜLEREK GÖRDÜK”

Yapılan pandemi toplantısıyla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Vali Yavuz, şehir dışından kente gelenlerin corona virüsü vaka sayılarını artırdığını gördüklerini belirtti.

Şehir dışından gelenlerle yakın temas kurulmaması gerektiğini altını çizen Vali Yavuz, “Muhtarlarımıza ve güvenlik birimlerimize bilgi vererek 14 gün evlerinde izole olmalarına katkı sağlayın” ifadelerini kullandı.

“ÖZEN GÖSTERELİM”

Vali Yavuz, “Salgının yayılmasını önlemek için kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim” uyarılarında bulundu.