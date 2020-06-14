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Vaka sayısı artıyor! Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayısındaki artışın umursanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akın, vatandaşlara virüs konusunda kritik uyarılarda bulundu.

20:45 -
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Vaka sayısı artıyor! Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarılar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan vaka sayısıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Akın, şunları belirtti:

* Mesafe kuralına hiç uymuyoruz. Maske takmaya gerek görmeyen pek çok insan var. Diyorlar ki “maskem elimde, açık havada takmaya gerek yok.” Oysa ki 8-10 arkadaş iç içe duruyorsunuz. Önce birbirinize sonra evdekilere virusu taşıyorsunuz.

* Vaka sayısındaki artışı umursamak gerekiyor. Bazılarımız hastalığı çok ağır geçirebilir. Doğruları biliyor ama hiç umursamayan pekçok kişi ile karşılaşıyorum. Önce kendimizi korumaya çalışalım. Böylece başkalarını da korumuş oluruz.

* Kendimize güvenelim ve bilgimizi davranışlarımıza yansıtalım. Böylece kitle olmaktan kurtuluruz. Toplum ve onun bireyleri oluruz. Maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek bilinçli ve nitelikli birey olduğumuzu kanıtlayabiliriz.

Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 20:48 14.06.2020
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