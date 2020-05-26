Vaka sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından kentteki corona virüsü vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

“LÜTFEN SALGIN BİTMİŞ GİBİ DAVRANMAYIN”

Vali Yavuz, şunları belirtti:

* Değerli Ordulu kardeşlerim, bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edilmiş olup salgın tehdit ve tehlikesi devam ediyor.

* Pozitif vakalarla temaslı takip ettiğimiz muhtemel pozitif vaka adaylarımız vardır.

* Lütfen salgın bitmiş gibi davranmayın!

* Sokağa çıkma yasağının bitmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor.

* Kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak, maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim.