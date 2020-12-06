Vaka sayısı yüzde 125 arttı! Vali: Dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da vaka sayısının son bir hafta içerisinde yüzde 125 artış gösterdiğini ve yoğun bakım doluluk oranlarının da yüzde 80'e ulaştığını açıklamasının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım” uyarısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hataylıları uyaran Vali Doğan şu ifadeleri kullandı;

*Pandemi süreci boyunca valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri alarak bu süreci en az hasarlar atlatmak için elimizden geleni yapmakta olduğumuza inanıyorum. Salgının başladığı ilk dönemden bu yana başarılı olduğumuz herkes tarafından bilinmektedir.

*İlimizde vaka sayısının çok artışı şu günlerde toplumun önünde olan kişilere ve kanaat önderlerine de birtakım sorumluluklar düşmektedir. Salgınla mücadelede bizlere destek olmaları, kurallara uyarak topluma örnek olmaları, davranışları ile yol göstermeleri ve bunu gerek tavırlarıyla gerekse sosyal medya yoluyla ortaya koymaları onlardan beklentimizdir.

“KURALLARA UYMAZSAK CANIMIZ YANACAK”

*Virüsten kendimizi nasıl koruyacağımız belli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına şahsım da dahil olmak üzere hep birlikte uyacağız ve kalabalık ortamlarda bulunmayacağız.

*Eş – dost, akraba, aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alacağız. Dostlarımızın, yakınlarımızın, düğün – cenaze gibi özel günlerinde eskisi gibi bir araya gelemeyeceğiz.

*Geldiğimiz nokta itibariyle pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymadığımız takdirde canımızın yanacağını ve bu süreci toplum olarak çok zor atlatacağımızı üzülerek ifade etmek durumundayım.

*Tedbirler, hastalıktan koruyacak yegane yöntemdir. Herkesi daha dikkatli olmaya, kurallara bizzat uymaya, uymayanlara ise mesafe koyarak tavır alıp onları ikaz etmeye, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yani bizlere yardımcı olmaya, bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım.