Vaka sayısında artışın yaşandığı ilçede park açılışı izdihamı

Bursa’da AKP’li Yıldırım Belediyesinin Yavuzselim Parkı Aşıklar Konağı ve Kültür Merkezi açılışı yoğun izdihama neden olurken ortaya korkutan görüntüler çıktı.

Kentte vaka sayısında ciddi oranda artış yaşanırke, uyarıların merkezinde yer alan Yıldırım’da Yavuzselim Parkı Aşıklar Konağı ve Kültür Merkezi’nin açılışına AKP’li Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il Başkanı Ayhan Salman, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve mahalle sakinleri katıldı.

CORONA VİRÜSÜ UNUTULDU

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan AKP’li belediye yaşanan izdihamı görmezden gelerek corona virüsünü unuttu.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞTÜ

Salgın yokmuş gibi yapılan açılışta çocukların da iç içe oyun oynamalarına ve hatta ikram kuyruğunda izdiham oluşturmalarına müsade edilmesi de ayrıca tepki çekti.

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