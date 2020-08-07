Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vaka sayısında artışın yaşandığı ilçede park açılışı izdihamı

Vaka sayılarının son günlerde artış gösterdiği Bursa'da AKP'li Yıldırım Belediyesinin Yavuzselim Parkı Aşıklar Konağı ve Kültür Merkezi açılışında izdiham yaşandı. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AKP'li vekillerin de katıldığı açılışta, belediyenin dağıttığı ikramdan alabilmek için çocuklar ve yetişkinler birbiriyle yarışıp salgına davetiye çıkardı.

Halil ATAŞ / Bursa
23:03 -
Haberler Gündem
Vaka sayısında artışın yaşandığı ilçede park açılışı izdihamı

Bursa’da AKP’li Yıldırım Belediyesinin Yavuzselim Parkı Aşıklar Konağı ve Kültür Merkezi açılışı yoğun izdihama neden olurken ortaya korkutan görüntüler çıktı.

Kentte vaka sayısında ciddi oranda artış yaşanırke, uyarıların merkezinde yer alan Yıldırım’da Yavuzselim Parkı Aşıklar Konağı ve Kültür Merkezi’nin açılışına AKP’li Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il Başkanı Ayhan Salman, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve mahalle sakinleri katıldı.

FOTO: SÖZCÜ

CORONA VİRÜSÜ UNUTULDU

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan AKP’li belediye yaşanan izdihamı görmezden gelerek corona virüsünü unuttu.

FOTO: SÖZCÜ

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞTÜ 

Salgın yokmuş gibi yapılan açılışta çocukların da iç içe oyun oynamalarına ve hatta ikram kuyruğunda izdiham oluşturmalarına müsade edilmesi de ayrıca tepki çekti.

FOTO: SÖZCÜ

İLGİLİ HABERBakan Koca coronaya yakalanan kişinin uyarısını paylaştı!Bakan Koca coronaya yakalanan kişinin uyarısını paylaştı! İLGİLİ HABERSÖZCÜ, pandemi hastanelerini dolaştı! İşte coronada son durum...SÖZCÜ, pandemi hastanelerini dolaştı! İşte coronada son durum...
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more