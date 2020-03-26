Vaka sayısında korkutan artış! İşte corona virüsünde güncel vaka sayısı ve ülkelerdeki son durum!

Corona virüsü (Covid-19) hastalığı Çin’in ardıdnan en fazla ABD’de görüldü. Çin’de 81 bin kişide görülen corona virüsü, ABD’de 75 bin kişide rastlanırken, İtalya’da ise 74 bin kişide görüldü. Ülkemizde ise corona virüsü tespit edilenlerin sayısı 2433 olarak açıklandı. İşte corona virüsünde Türkiye ve dünyada son durum.

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüsünde vaka sayısı dünya genelinde artış göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde tespit edilen vaka 503,203 olurken, 22,340 kişi hayatını kaybetti. Vakalardan 121,227’i ise sağlığına geri kavuştu.

Çin’de 81 bin, ABD’de 75 bin, İtalya’da 74 bin, İspanya’da 56 bin, Almanya’da 43 bin, İran’da 29 bin, Fransa’da 25 bin, İsviçre’de 11 bin, İngiltere’de 9 bin kişide corona virüsü vakası tespit edildi.

ABD, İTALYA’YI GEÇTİ!

Dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan edilen corona virüsünde en fazla vaka Çin’in ardından 74 bin ile İtalya’da görülmüştü. Bugün ise açıklanan son vakalar ile ABD’de 75 bin vakayla İtalya’yı geride bıraktı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada ölümler günbegün artarken ülkemizde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 Mart 2020 tarihi itibariyle 59 olarak açıklandı. Corona virüsü vakası görülen kişi sayısı ise 2433 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433.”





26 KİŞİ İYİLEŞTİ

Şimdiye kadar 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilen tabloda iyileşen kişi sayısı dikkat çekti. Tabloya göre müdahalede bulunulan 26 kişi corona virüsünden kurtuldu.

Türkiye'deki günlük verilerin yer aldığı tabloda da son olarak 3 bin 952 kişiye test yapıldığı ve 343 kişide vakaya rastlandığı belirtildi. Tabloda 7 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

İTALYA’DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünden şüphesiz en fazla etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya’da her geçen gün ölü sayısı artarken tedavisi başarılı olanların sayısında da artış olduğu gözlemlendi. İtalya’da 5 bin 210 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 74 bin 386’ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7503’e yükseldi.

İSPANYA’DA DURUM VAHİM

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen corona virüsü İspanya’da da büyük oranda ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülkede son 24 saatteki verilere ölü sayısı 2 bin 696'dan 3 bin 647'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 49 bin 515'a ulaştı.

Son yaşanan gelişmelerden sonra Çin, kayıtlara geçen 3 bin 287 ölümlü vakayla virüsün en çok can aldığı üçüncü ülke oldu.

Öte yandan İspanyol ordusu, NATO'ya çağrıda bulunarak solunum cihazı, koruyucu kıyafet ve hızlı tanı kiti desteği yapılması çağrısında bulundu.

İRAN'DA DA 2 BİNİ AŞTI

Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya’dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran'dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin 17’ye ulaştı.

İSVİÇRE'DE 103 KİŞİ ÖLDÜ

İsviçre hükümeti, ülkede corona virüsü nedeniyle toplamda hayatını kaybeden kişi sayısının 153, toplam vaka sayısının da 10 bin 897 olduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABER 44 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti!