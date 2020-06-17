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Vaka sayısının arttığı Manisa’da ikinci hastane devreye girdi

Türkiye'de 1 Haziran tarihinden sonra başlayan normalleşme sürecinin ardından birçok ilde olduğu gibi Manisa'da da Covid-19 vaka sayısında artış yaşanmaya başladı. Manisa'da pandemi hastanesi olan Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yoğunluk artmasını ardından vakalar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmeye başlandı.

İlker KILIÇASLAN
13:06 -
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Vaka sayısının arttığı Manisa’da ikinci hastane devreye girdi

Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk sonrası Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalar, Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmeye başlandı. Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.

Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda.Yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

”NORMALLEŞMEYİ BECEREMEDİK'”

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, vakalardaki artışın en önemli sebebinin hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girilmesi olduğunu dile getirdi.

Duran, ”Hem bakanlık olarak, hem de vatandaş olarak normalleşemeyi beceremedik. Tam tersine hastanın yayılma hızını artırdık. Kademeli bir normalleşme yerine hızlı bir normalleşmeyi tercih ettik. Bir hastaneni yetersiz kalması ve ikinci bir hastanenin vakalara bakması durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer gereken önlemler bir an önce alınmazsa Manisa’da durum vahim” dedi.

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Son güncelleme: 13:15 17.06.2020
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