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Vakalar artınca misafirlik ve mevlitler yasaklandı

Corona virüsü vakalarının arttığı Kütahya'nın 20 bin nüfuslu ilçesi Emet'te ev-akraba ziyaretleri, mevlit ve doğum günü partileri yasaklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:56, 15/10/2020
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Vakalar artınca misafirlik ve mevlitler yasaklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır. (DHA)

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Corona Kütahya
Yayınlanma Tarihi:12:51,
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