Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan corona virüsü tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.
Gürbüz, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
* Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir.
* Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır.
* Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım! DHA