Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede corona virüsü vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

17:49 -
Haberler Gündem
Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan corona virüsü tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

Gürbüz, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

* Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir.

* Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır.

* Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım! DHA

İLGİLİ HABERAzerbaycan'da kritik eşik aşıldı! Coronadan ölenlerin sayısı artıyorAzerbaycan'da kritik eşik aşıldı! Coronadan ölenlerin sayısı artıyor
Azerbaycan Corona düğün Kahramanmaraş sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more