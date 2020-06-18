Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu şehirde sürekli anons yapılıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek ilin Gümüşhane olduğunu açıkladı.

Gümüşhaneliler, açıklanan bu istatistik bilginin ardından maske ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla uyduğu gözlendi. Kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklarda tedbirlere uyuyor, maskelerini takarak sosyal mesafeye dikkat ediyor.

SÜREKLİ ANONS YAPILIYOR

Caddelerde güvenlik güçleri, resmi araçlardan sürekli maske ve sosyal mesafe anonsu yapıyor, cami hoparlörlerinden de günün belirli saatlerinde uyarılar peş peşe geliyor.

“ONLAR DA BULAŞTIRMIŞ OLABİLİR”

Sokakların çok kalabalık olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ali Demet, “Genel olarak vatandaşlar kurallara uyuyor. Vaka sayısı azdı. Kurallara uymayan da oluyor. Herkesin kurallara uyması lazım. Bu artışın nedeni de insanlar rehavete kapılmış olabilir. Gurbetçiler de gelmeye başladı, onlar da bulaştırmış olabilir” dedi.

“İL DIŞINDAN ÇOK GELEN OLDU”

Vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu belirten Mustafa Ünlü “Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Son zamanlarda il dışından çok gelen oldu. Bu zamana kadar Gümüşhane´de çok vaka olmamıştı” diye konuştu.

“HERKES ÇOK TEDİRGİN”

İl dışından gelen kişilerin vaka sayısında artışına neden olduğunu iddia eden Cemil Ülker de “Herkesin kurallara uyması lazım. Bu koronavirüs çok ciddi bir hastalık. Şu maskeyi takmak çok kolay değil, ancak herkesin takması gerekiyor, herkesin duyarlı olması lazım. Bakan Koca´nın açıklamasından sonra maske takan kişi sayısında artış var gibi, herkes çok tedirgin” ifadelerini kullandı.

“KURALLARA UYULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Gümüşhane’de üniversite okuyan Kübra Bak ise “3 gün önce Gümüşhane’ye geldim. Burada herkesin kurallara uyduğunu düşünüyorum. Seyahat kısıtlaması kaldırılınca vatandaşlar Gümüşhane’ye geldi, o kişiler bulaştırmış olabilir” dedi. DHA