Vakaların artış gösterdiği Manisa’da vali duyurdu: Yeni tedbirler gündemde

Manisa'da her geçen gün artan vaka sayıları sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu geçtiğimiz günlerde aldığı yeni kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklanmıştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesinde gerçekleştirdiği Covid-19 çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, vakaların artışın devam etmesi halinde yeni tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

DÜĞÜNLERE DİKKAT ÇEKTİ

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesinde kaymakam, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve belediye başkanıyla gerçekleştirdiği toplantıda virüsle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda artan corona virüsü vakalarıyla daha etkin bir mücadele verebilmek için ilçe bazında toplantı gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Vali Karadeniz, özellikle düğünlerin ve topluluk oluşturmaya mahal veren yerlerin denetlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Karadeniz toplantıda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Her düğün mutlaka denetlemeden geçirilmeli. ‘Biz buna yetişemiyoruz yapamıyoruz’ dediğimiz an mücadeleyi kaybettiğimiz andır. Böyle bir mazereti kabul etmiyoruz.

* Ayrıca zincir marketlerin kampanya günleri takip edilerek önceden tedbir alıp olası kalabalığı önlemek gerekiyor.

* Aynı şekilde pazar yerleri hangi semtte ve mahallede kuruluyorsa pazarın kurulacağı yerlerde kolluk güçleri ve belediye zabıta ekipleri pazarcıların yerleşim düzenini kendileri yapmalı.

SONUÇ ALINMAZSA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Normal hayata geçebilmek için denetleme ve diğer tedbirlerin kesintisiz ve boşluğa mahal bırakmayacak şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, şuana kadar alınan tedbirlerden sonuç alınmadığı takdirde önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerin gelebileceği açıklaması yaptı.

Vali Karadeniz, “Covid-19 vaka sayılarında beklenen sonuç alınamazsa özellikle bire bir temasa yol açan durumlarla ilgili yeni tedbirler alabiliriz. Özellikle düğünlerin de iki saatlik bir nikah ile sınırlandırılmasını gündeme getirebiliriz'' dedi.

TABİP ODASI: VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran, salgının başladığı günden bu zamana Manisa'da 5 binin üzerinde kişinin corona virüse yakalandığını ve geçen hafta itibariyle ölüm sayısının 95 civarında olduğunu söyledi.

Corona virüsü salgınında birinci dalganın henüz bitmediğini dile getiren Tabip Odası Başkanı Duran yaptığı açıklamada, “Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Birinci dalganın bitmesi için ikili basamaklara inmesi gerekiyordu, biz ikili rakamlara hiç inemedik. Normalleşme sürecinin bu kadar hızlı olmaması gerekiyordu. Halkta hastalık bitti anlamında bir algı yaratıldı. Tedbirler kişisel olarak vatandaşa bırakıldı” diye konuştu.

Son süreçte sayıların artması ve sağlıklı insanlarda da ölümlerin yaşanmasına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Duran Manisa genelindeki vaka sayısının son durumu hakkında şu bilgileri verdi:

* Daha önce hasta, yaşlı kişilerin öldüğüne yönelik algı vardı. Biz uyarıyorduk, bu hastalık her yaşta ölüme neden olabilir. Bu virüs öldürüyor. 40'lı, 30'lu yaşlarda sağlıklı vatandaşlar kaybedilmeye başlandı.

* Bu biraz da panik yarattı. Bizim sahada topladığımız veriler geçen hafta itibariyle şu ana kadar Manisa'daki sayının 5 bini aştığı yönünde. Ölüm de geçen hafta 95 civarındaydı.