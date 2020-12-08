Vakaların arttığı ilde vali rica etti: Ev ziyaretlerini erteleyelim

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, corona virüsle mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Corona virüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, bu mücadelede daha az yara almak için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. Ev ziyaretlerine de dikkat çeken Dağlı, bu ziyaretlere de bir süre ara verilmesini istedi.

‘İSTEMEDİĞİMİZ BİR TABLO ORTAYA ÇIKTI'

Uzun bir süredir corona ile mücadelede edildiğini belirten Vali Dağlı, “Sizlerin desteğiyle başarıyla yürüttüğümüz virüsle mücadelede yaşanan ufak bir rehavet, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de maalesef hiç de görmek istemediğimiz bir tabloyu ortaya çıkardı. Gelinen süreç, bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için her zamankine oranla çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Salgınla mücadelede olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik kurallarını asla ihmal etmemekle birlikte, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini de bir süreliğine tamamen erteleyelim. Salgına karşı hareketliliği ve hastalığın yayılımını azaltmak amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uymak yasal bir zorunluluk olduğu gibi, kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde gönüllü olarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermenin de sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani bir sorumluluk olduğunu unutmayalım. Evde geçirdiğimiz süre arttıkça mücadele gücümüzün de artacağına ve el birliğiyle mücadele ederek Samsun'u salgınla mücadelede örnek bir il haline getireceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.