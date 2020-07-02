Vakaların arttığı Konya’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Sülüklü Mahallesi corona virüsü vaka sayısındaki artıştan dolayı karantinaya alındı.

KAYMAKAM DUYURDU

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ilçeye bağlı Sülüklü Mahallesi’nde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını ifade etti.

“KARARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK”

Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiğini belirten Akbulut, açıklamasında şunları kaydetti:

“Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca Sülüklü Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacaktır.”

BAKAN KOCA VAKA ARTIŞINDA 5 KENTE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bilim Kurulu toplantısının ardından İllerdeki vaka oranlarına ilişkin tek tek bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir hafta içerisinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı Yüzde 51, 16'dır. Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da vaka sayılarında dikkat çekici bir artış olmuştur. Nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı azalma gösteren 5 ilimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir” ifadelerine yer vermişti.