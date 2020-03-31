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Vakaya giden ambulansı kaçırdı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K. (33), kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

20:41 -
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Vakaya giden ambulansı kaçırdı!

Olay, saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı.

Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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