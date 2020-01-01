Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. Ayrıca açıklamada “Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri ise devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme işlemleri sonuçlandığında yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.” denildi.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU TIKLA

2020 VGM BURSU NE KADAR?

VGM “2020 yılında burs miktarlarımız artırılmıştır. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenmeye başlanacaktır.” açıklamasında bulundu.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.