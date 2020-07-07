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Vali açıkladı! Corona vakaları düşüşe geçti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası kentte artan corona virüsü vakalarının, son günlerde alınan önlemlerin ardından düşüşe geçtiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Pik noktasının üçte birinin altına indik" dedi.

18:43 -
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesine yeni atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçedeki temasları kapsamında üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Vali Pehlivan, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde konuşan Vali Pehlivan, kent genelinde corona virüsüne yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi.

VALİDEN ESNAFA ÇAĞRI

Esnafa maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına ve hijyene önem vermeleri için çağrıda bulunan Vali Pehlivan, Ramazan ayında artan corona virüsü vakalarının son günlerde düşüşe geçtiğini söyledi.

“PİK NOKTASININ ÜÇTE BİRİNİN ALTINA İNDİK”

Vali Pehlivan, şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığı’mız günlük verileri açıklıyor. Ama pik noktasının 3’te birinin altına indik.

* Günlük rakamlar değişkenlik arz ediyor. Ama şu anda çok şükür iyice azalmış durumdayız. DHA

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Son güncelleme: 18:57 07.07.2020
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