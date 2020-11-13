Vali açıkladı: Hasta sayısı arttı, hastanelerde yer kalmadı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Çorum-Ankara kara yolunda denetleme yapan ekipleri ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet edip, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları için ikaz etti. Kentteki vaka durumu hakkında da bilgi veren Çiftçi, uygulamaların amacının toplum ve insan sağlığını korumak olduğunu söyledi.

HASTANELERDE YOĞUNLUK ARTTI

Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da vaka sayılarının arttığını dile getiren Vali Çiftçi, “Gerek ülkemizde gerekse ilimizde vaka ve hasta sayılarında bir artış var. Bu artışların önüne alınacak tedbirlere, kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyorum. Son zamanlarda da hastanemizde bir yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı ilçe hastanelerine hasta sevkiyatına başladık. Bu kurallara uyalım. Bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına hastalık bulaştırdığımızda bunun kul hakkı ve insan hakkı ihlali olduğunu aklımızdan çıkarmayalım” dedi.