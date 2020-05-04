Vali açıkladı: Toplam taburcu sayısı 52’ye ulaştı!

Elazığ’da da corona virüsü tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Elazığ’ın Baskil ilçesinden Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve corona virüsü tanısı konulan 7 kişilik ailenin tedavisi tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan aile, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 52’ye ulaştığı açıklandı.

“REHAVET YOK, TEDBİRE DEVAM”

Corona virüsü tanısı konulan 7 kişilik ailenin tedavisi tamamlanması sonrasında taburcu edilmesi görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

* 3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek Baskil'de corona virüsü bulaştırdığı Hüseyin Amca ve 7 kişilik ailesini iyileştirerek taburcu ettik.

* Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı.

* İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır.

* Rehavet yok, tedbire devam.