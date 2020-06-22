Vali açıkladı! Vakaların yüzde 80.5’i buralardan kaynaklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Kayseri'deki vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, yoğun bakımdaki hasta sayısının 41 olduğunu duyurmuştu.

VALİ GÜNAYDIN'DAN VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“VAKALARIN YÜZDE 80.5'İ BURALARDAN KAYNAKLANIYOR”

Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Çok kıymetli hemşehrilerim, koranavirüs ile mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda, tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların yüzde 80.5'nin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim”

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