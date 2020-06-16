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Vali duyurdu! İstanbul’da bu gece denetim yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

22:20 -
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Vali duyurdu! İstanbul’da bu gece denetim yapılacak

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.

* Polis bölgemizde 3150 görevli 550 devriye, Jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak.

3 BİNDEN FAZLA İŞLETME DENETLENDİ

Vali Yerlikaya, dün gece yeni normal kapsamında turizm işletme belgesi olanların da içinde olduğu 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini ve 41 iş yerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.

102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim” dedi.

istanbul Polis Twitter
Son güncelleme: 22:23 16.06.2020
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