Vali duyurdu! İstanbul’da bu gece denetim yapılacak

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
* İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.
* Polis bölgemizde 3150 görevli 550 devriye, Jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak.
3 BİNDEN FAZLA İŞLETME DENETLENDİ
Vali Yerlikaya, dün gece yeni normal kapsamında turizm işletme belgesi olanların da içinde olduğu 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini ve 41 iş yerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.
102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim” dedi.