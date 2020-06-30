Vali ekmek zammını iptal etti!

Samsun Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına bir yıl aranın ardından 13 Haziran’da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı.

200 gram 1,25 TL’den satılan ekmek, zamdan sonra gramaj arttırılmış ve 220 gram ekmek 1,50 TL sarılmaya başlanmıştı.

Samsun'da yaklaşık 1 hafta önce göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı, bu zamma ‘dur’ dedi.

VALİ İPTAL ETTİ

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama, “Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 09.06.2020 tarihli ve 10 sayılı kararı ile 13.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan ekmek zammı, Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı'nın girişimleri sonucunda, İtiraz Komisyonunun 29.06.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”denildi.