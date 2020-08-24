Harita kıpkırmızı ama… Vali genelgeyi deldi, emniyet müdürü halay çekti

Hayat Eve Sığar uygulamasında haritasının tamamı “kırmızı” gözüken ve corona virüsü vaka sayılarının her geçen gün arttığı Batman'da vatandaşların yanı sıra kent protokolü bile tedbirlere uymuyor. Kentten gelen maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüler tüyler ürpertiyor.

Ancak görüntüler sadece vatandaşlardan da gelmiyor. Kent protokolü de corona virüsünden korunmak için olmazsa olmaz olan bu kurallara uymuyor. Hatta protokol İçişleri Bakanlığının genelgesini bile hiçe sayıyor.

GENELGE HİÇE SAYILDI

İçişleri Bakanlığı 24 Haziran'da 81 ilin valiliğine, “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünlerde gelin ve damat dışında halay çekilmesi yasaklandı. Maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Ancak Batman'da bu genelgeyi vali ve emniyet müdürü deldi. Bir gazinin düğün törenine katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla da maskesiz bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise sosyal mesafeye uymadı, düğüne katılanlarla kol kola halaya durdu. Düğünden gelen görüntüler “bürokratlar böyle yaparsa vatandaş ne yapsın” dedirtti.

ELEŞTİRDİ, AMBARGO YEDİ

Vali Şahin, kentte sık sık kalabalık ortamlarda verdiği maskesiz pozlarla dikkat çekiyor. Vali Şahin daha önce de kendisini ziyaret eden 9 kişilik iş adamı heyetiyle maskesiz fotoğraf çektirmişti.

Bu fotoğrafı yayımlayarak, valinin maske takmamasını eleştiren yerel bir gazete ise Şahin'in hedefi oldu. Gazetenin valilik ve Vali Şahin'in kayyum olarak görev yaptığı Batman Belediyesi binalarına girmesinin yasaklandığı ileri sürüldü.

“Biji Hizbullah-Yaşasın Hizbullah” manşeti atan yerel bir gazetenin bile girdiği valilik ve belediye binalarına Batman Sonsöz adlı yerel gazetenin alınmadığı iddia edildi.

“SANSÜR UYGULANDI”

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Ercan Atay, gazetecilik yaptıkları için kendilerine ambargo ve sansür uygulanmasını hazmedemediğini belirtti.

İş adamı heyetinin Vali Şahin'i ziyaretinde maske ve sosyal mesafeye uyulmadığını, iç içe fotoğraf çekildiğini ve bu fotoğrafların sosyal medyada yayınlandığını anlatan Atay şöyle devam etti:

* Bunu görünce haber değeri olduğu için biz de haber yaptık. Yasaya uyulmadığı için ceza kesilmesi gerektiğini yazdık. Akmayan suları, ilaçlama yapılmamasını yazdık.

* Ancak yaptıkları iyi şeyleri de yazdık. Fakat eleştirdiğimiz için keyfi uygulama yapıldı bize. Valilik ve valinin kayyum olarak yönettiği belediye gazetemize ambargo uyguluyor.

* Reklam ve abonelik işlemlerini iptal ettiler. Bu gazetemiz için önemli değil. Ancak belediye ve kurumlara girişini de yasakladı. İnternet erişimimiz engellendi. Sansür uygulandı.

* Bu zorumuza gidiyor. Biz sadece yurttaş gazeteciliği yapmaya çalışıyoruz. Kentte 17 yerel gazete var, sadece benim gazeteme bunlar yapılıyor.