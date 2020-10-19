Vali hastaların yüzde 65’inin coronaya nerede yakalandığını açıkladı

Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kent halkını uyardı.
Vali Arslantaş şu ifadeleri kullandı:
* Kıymetli hemşehrilerimiz; maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz.
* Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum.
* Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim.
* İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65´i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar.
* Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürelim. DHA