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Vali hastaların yüzde 65’inin coronaya nerede yakalandığını açıkladı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte oturanlardan ev ve akraba ziyaretlerini bir süre askıya almasını isterken "İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar" dedi.

Güncellenme: 23:07, 19/10/2020
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Vali hastaların yüzde 65’inin coronaya nerede yakalandığını açıkladı

Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kent halkını uyardı.

Vali Arslantaş şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli hemşehrilerimiz; maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz.

* Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum.

* Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim.

* İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65´i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar.

* Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürelim. DHA

Altın Burdur sosyal medya
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