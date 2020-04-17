Vali isyan etti: Kekini alan güne, mangalı alan pikniğe gidiyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte alınan corona virüsü tedbirlerini anlattı. Kentin dört bir yanında önlemler aldıklarını anlatan Vali Şahin, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

REHAVET DEVAM EDERSE KÖTÜ DURUMLARA DÜŞERİZ

Özellikle kadınların bir araya gelip düzenledikleri altın günlerinin takibe alındığını kaydeden Vali Şahin, şöyle devam etti:

* Bazı çevrelerin ‘Bize bir şey olmaz’ rehaveti çok tehlikeli. Nitekim bu rehavetle birlikte birkaç gün içinde üçe katlanan rakamlarla karşılaştık.

* Yine Batman diğer illere nazaran iyi noktada, ama bu rehavet devam ederse bir anda kötü durumlara düşebiliriz. O yüzden rehavete asla kapılmamalıyız. Bu hususta kararlıyız.

“MANGALI ALAN PİKNİĞE KOŞUYOR”

* Valilik olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararları tereddütsüz uygularız. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı söz konusu. Vatandaşlarımızın anlayışlı olması lazım.

* Son toplantıdan sonra biraz toparlanma var ama yine de havaların ısınmasıyla birlikte piknikler. İnanılmaz bir piknik manzarası gördük. Herkes mangalını alıp Dicle ve Batman Çayı kenarına koşmaya başladı. Bunları engelliyoruz.

“KEKLERİ, BÖREKLERİ ALIP ALTIN GÜNÜ YAPIYORLAR”

* Bu zamanlar piknik zamanları değil, işte kahvaltı grupları, esnaf toplanıyor arka bahçede kahvaltı kalabalıkları oluşturuyor.

* Ya da işte ablalarımız, hanımefendilerimiz keklerini, börekleri alıp, evlerde altın günleri yapıyor. Bu zaman öyle bir zaman değil. Gerekirse tespit edilen site yönetimlerine ağır cezalar uygularız. Siteyi karantinaya da alabiliriz. Bunu belirlediğimizde gereğini yaparız.

“MASKE SIKINTIMIZ YOK”

Vali Şahin, kentte maske sıkıntısı bulunmadığını belirterek, “Valiliğimiz henüz maske satışı yasaklanmadan şehrimizdeki firmalardan maske temin etmişti. Daha sonra hibe ettiler. Sağlık Bakanlığı 400 bin adet maske gönderdi. 400 bine yakın da biz aldık. 300 bine yakını dağıtıldı, dağıtılmaya da devam edecek” dedi.

5 BİN AİLEYE HİJYEN PAKETİ

Şahin, kent merkezinde 5 bin aileye de hijyen paketi dağıttıklarını ifade ederek, “5 bin adet hijyen paketini de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca belediyemiz ve hayırseverlerimiz tarafından da yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Toplamda 7 bini dağıtıldı, rakam 10 bini bulacak.” diye konuştu.

‘ÇIKAN KADAR GİREN UYGULAMASI’

Hulusi Şahin, kentin işlek güzergahlarında ‘Çıkan kadar giren’ uygulamasını da hayata geçirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

* Hepimizin evde kalıp olabildiğince başkalarıyla görüşmeyeceğimiz, sosyal mesafemizi muhafaza edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Yoksa biz bu salgını önleyemeyiz.

* Bir kişi çok sayıda kişiye bulaştırabiliyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece sokağa çıkmaması, ev gezmelerinden uzak durması, çok ihtiyaç halinde ise dışarıya maskeyle çıkması gerekiyor.

* Önemli arterlerimiz var; Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi gibi. Buralarda vatandaşların bahar gezisi yaptığını görüyoruz.

* Böyle olmaz. Dolaysıyla buralarda belli yasaklar uygulamaya başladık. Gülistan Caddesi´ni bir AVM gibi düşünün. Çıkan kadar giren uygulaması yapıyoruz. Pazar sayılarını çok azaltmıştık. Yeniden sayıyı artırdık. Pazarlarda da kontrolü artırdık.”

Vali Şahin, kentteki 6 bina ve 1 iş yerinde pandemi karantinasının sürdüğünü ifade ederek, günde bin 200 corona virüsü testi yapıldığını sözlerine ekledi. (DHA)