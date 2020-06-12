Vali isyan etti! O ilde vakalar arttı

Corona virüsü vakalarıyla son günlerde gündeme gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Maskesiz dolaşımın yasak olduğu Batman’da virüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalarda artış yaşandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi.

Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu anlatan Vali Şahin, “Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor” dedi.

“SIZLANMALAR OLMASIN”

Vali Şahin, kent genelinde corona virüsü tedbirlerinin sürdüğünü ifade ederek, herkesin bu tedbirlere uyması için çağrıda bulundu.

Şahin, söyle konuştu:

* Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin. Sonradan ‘Neden cezalar kesildi?’ diye sızlanmalar olmasın. Biz ceza yazmak istemiyoruz, fakat elimizde olan argümandan biri de cezadır. Kamu araçları, kurallara uyulması için sürekli anons ediyorlar.

* Bu uyarılar etki etmeyince elimizde de başka bir argüman kalmıyor. Artık cezai işlem yapmaktan başka çare kalmıyor. Son günlerde bu rehavetin sonucu olarak dalgalanmalar yaşıyoruz.

* Günlük pozitif vaka sayılarında yukarıya doğru yükseliyor. Bunu önlemenin tek yolu var, kurallara uymak. Tek felsefemiz maske takmak, mesafe kuralına uymak ve hijyen olmaktır. Bu üç kurala uyacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kurallar için hassas olmaya davet ediyorum. (DHA)