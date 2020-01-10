Vali itiraf etti: Türkiye’nin en çirkini bizimkisi, yıkacağız

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni valilik binası yapılarak mevcut valilik binası ile emniyet müdürlüğünün yıkılarak alanın şehir meydanına dönüştürüleceğini söyledi.

Vali Gül, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye’deki en kötü hükümet konakları olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

YAPILAŞMA OLMAYACAK, MEYDAN YAPACAĞIZ

“Hayat sadece piknik ve mangal yapmaktan ibaret değil” değil diyen Vali Gül, şunları söyledi:

“Bizim valilik Türkiye’deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz ki Türkiye’nin en çirkin valilik binası. Şehirleri şehir yapan semboller vardır. Gaziantep’te çok güzel meydan var diyemeyiz. Valilik ve emniyeti yıktıktan sonra burada yapılaşma olmayacak ve alanı meydan yapacağız. Yeni yapacağımız valilik binasının önünde de 10 bin metre kare yeşil alan olacak.” (DHA)