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Vali Kaldırım: 20 gündür vaka yoktu, bayramda yine çıktı

Dört ay önce meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım, vatandaşları uyardı: 20 gün vaka görülmeyen kentimizde bayram ziyaretleriyle birlikte test sonucu pozitif çıkanlar oldu. Bundan sonra virüsü kentimize dışarıdan gelenler getirir, hassas hareket edelim.

Sozcu.com.tr
13:35 -
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Vali Kaldırım: 20 gündür vaka yoktu, bayramda yine çıktı

24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depremiyle sarsılan Elazığ’da corona virüsü salgını tedbirleri kararlılıkla uygulanmaya çalışılıyor. 20 gün boyunca vaka görülmeyen kentte bayram ziyaretleriyle birlikte test sonucu pozitif çıkanların olduğu öğrenildi.

SORUMLULUK MUHTARLARDA

Muhtarlara seslenen Vali Kaldırım, “Bayramda özellikle köy ve beldelerimize dışarıdan gelenler oldu. 14 günlük ev karantinası kararımız var. Dışarıdan gelenlerin evlerinden çıkmamaları çok önemli. Bu konuda birinci derecede yetkili ve sorumlu sizlersiniz. Bundan sonra virüsü dışarıdan gelenler getirir, hassas hareket edelim” dedi. (İHA)

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