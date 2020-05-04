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Valilik ‘önemli’ ifadesiyle duyurdu… Gelmeyin uyarısı

Burdur Valiliği "Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu. Valilik, uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanların ise 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacağını duyurdu.

14:29 -
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Valilik ‘önemli’ ifadesiyle duyurdu… Gelmeyin uyarısı

Burdur Valiliği yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla diğer illerden Burdur’a gelmeyi planlayanlar için bir uyarıda bulundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın da sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda, bayram ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelecek vatandaşların, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Burdur’a girişlerinde 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacakları belirtildi. Valilik, bu süreçte vatandaşların tatil için seyahat etmemeleri ve bulundukları yerde kalmaları gerekliliğine dikkat çekti.

Valilik açıklamasında uyarıları dikkate almayarak gelenlerin ise ancak 14 günlük karantina süresinin sonunda, ikametlerine gitmelerine izin verileceğini kaydedildi.

Burdur Corona Ramazan sosyal medya tatil
Son güncelleme: 14:55 04.05.2020
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