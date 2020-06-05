‘Vali özel kalem müdürüyüm’ dedi, ortalığı birbirine kattı! Valilikten açıklama geldi

Bugün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde 06 D 0385 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bunun üzerine kadın, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.

“SENİ BU GECE EVİNDEN ALDIRMAZSAM”

Küfür ve hakarette bulunduğu ileri sürülen sürücünün, “Bana ‘senin gibileri çok gördük’ diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam” diyerek tehditte bulunması, cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

KARS VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kars Valiliği, kendini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı. DHA