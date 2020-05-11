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Vali şehirdeki corona vakalarının ‘önemli sebebini’ açıkladı!

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki corona virüsü vakalarının önemli sebebinin yemek davetleri, ev ziyaretleri, kalabalık yerlerde uzun süre ve maskesiz bulunma olduğunu açıkladı. Ayrıca, valilik, 4 caddede maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

00:38 -
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Vali şehirdeki corona vakalarının ‘önemli sebebini’ açıkladı!

Vali Gül, Twitter hesabından Gaziantep’teki corona virüsü vakalarına dair açıklama yaptı.

Gaziantep Valisi Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili hemşehrilerim, ilimizdeki vakaların önemli sebebi; yemek davetleri, ev ziyaretleri, kalabalık yerlerde uzun süre ve maskesiz bulunma olduğu görülmektedir.

* Lütfen, Allah rızası için;kimseye yemeğe gitmeyin, kimseyi davet etmeyin!

* Birbirinize ve topluma iyilik yapmıyorsunuz.

4 CADDEDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI

Gaziantep Valiliği; Karagöz, Gaziler, Hoşgör ve İnönü caddelerinde maskesiz dolaşmanın ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, kuralı ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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Son güncelleme: 00:58 11.05.2020
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