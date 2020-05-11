Vali şehirdeki corona vakalarının ‘önemli sebebini’ açıkladı!

Vali Gül, Twitter hesabından Gaziantep’teki corona virüsü vakalarına dair açıklama yaptı.

Gaziantep Valisi Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili hemşehrilerim, ilimizdeki vakaların önemli sebebi; yemek davetleri, ev ziyaretleri, kalabalık yerlerde uzun süre ve maskesiz bulunma olduğu görülmektedir.

* Lütfen, Allah rızası için;kimseye yemeğe gitmeyin, kimseyi davet etmeyin!

* Birbirinize ve topluma iyilik yapmıyorsunuz.

4 CADDEDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI

Gaziantep Valiliği; Karagöz, Gaziler, Hoşgör ve İnönü caddelerinde maskesiz dolaşmanın ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, kuralı ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.