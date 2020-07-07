O ilde vaka sayısı arttı, vali nedenini açıkladı!

KonSağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir hafta içerisinde, vaka sayısının en çok arttığı iller arasında Konya’yı da sayarak uyarılarda bulunmuştu.

İlde artan vaka sayılarının nedenini yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Konya Valisi Vahdettin Özkan, ”Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama, gibi etkinliklerin yanı sıra bazı işyerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır” dedi.

65 yaş üstü vatandaşlara resmi dairelerde ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkânı tanınması adına gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Vali Özkan, ayrıca toplu taşıma araçlarına ayaktan yolcu alınmaması tavsiyesinde bulundu.

ASKER UĞURLAMALARI

Özkan, şu açıklamalarda bulundu:

* Asker uğurlama törenlerinde karşılaştığımız manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca, şehrimizde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara ve kuralları ihlal edenlere gerekli müeyyideler kararlılıkla uygulanacak.

DÜĞÜN VE NİKAH UYARISI

* Düğün mekânlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.

PAZAR YERLERİ VE AVM’LER

* Salgınla mücadele etmek amacıyla devletimiz, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ilgilendiren kuralları belirliyor ve rehberler yayınlıyor. İl Pandemi Kurulu olarak bizler de tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalar yürüterek bu kurallara uyum noktasında denetimlerimizi artıracağız.

* Pazar yerlerinde ve AVM’lerde maske kullanımı, Pazar tezgâhları arası mesafe, Pazar yerlerine ve AVM’lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır.

CENAZE VE TAZİYELER

* Cenaze evine başsağlığı ziyaretine giderek yaşanan acıya ortak olmaya çalışan vatandaşlarımızın yeni acılara meydan vermemek adına kurallara riayet etmesi gerekiyor.

* Özlenen eski günlere kavuşabilmek için vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine olan inancımız tamdır.