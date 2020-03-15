Vali Vasip Şahin’den karantina açıklaması: 1700 kişi daha bekliyoruz

Medine'den Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin karantina altına alındığı Ankara Üniversitesi 50’nci Yıl Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu.

Gazetecilere incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Şahin, 3 yurt müdürlüğünün kullandığı binaların, öğrencilerin de tatilde olmasından yararlanılarak, karantina için tahsis edildiğini söyledi.

Şahin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

*Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlardaki boş kapasitelere alındı. Onlar da hiçbir şekilde mağdur edilmediler.

*Ama ülkemizin aldığı tedbirler neticesinde bizim burada birtakım hazırlıkları yapmak gibi zorunluluk doğdu. Dolayısıyla burada bugün itibarıyla 1800 vatandaşımıza hizmet ediyoruz.

*Bütün kurumlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umudumuz buradaki hiçbir vatandaşımızda herhangi bir hastalığın zuhur etmemesi.

“5 KİŞİYİ ÖZEL HASTANEMİZE ALDIK”

Vali Şahin, karantina uygulamasının, hastalık olduğu anlamına gelmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*Sadece en ufak bir riski bile olsa onun bertaraf etme amacı ile yapılıyor. Zaten havaalanında bu yolcular uçakta ve uçaktan indikten hemen sonra kontrollere tabi tutuldular.

*Onlardan semptom şüphesi arz eden hastalarımız, bunun sayısı 5, onları bizim karantina ile ilgili özel hastanemize aldık. Diğerlerini burada misafir ediyoruz.

“1700 KİŞİYİ DAHA BEKLİYORUZ”

Vali Şahin, yurtlarda sağlık taramasının yapıldığını, herhangi bir semptom belirtisi halinde görevlilerin müdahale ettiğini söyledi. Şahin ayrıca 1700 kişinin daha bu geceye kadar gelmesini beklediklerini belirtti. DHA

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