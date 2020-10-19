Vali ve doktor eşi karantinaya alındı

Bartın Valisi Sinan Güner’in Devlet Hastanesinde görevli eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner, yoğun bakımda corona virüslü bir hastaya müdahale ettiği sırada virüs kaptı.

Dr. Beyhan Güner’e yapılan testin sonucunun pozitif çıkması üzerine Vali Güner’e de test yapıldı. Ancak Vali Sinan Güner’in testi negatif çıktı. Vali ve eşi evlerinde karantina altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, “Vali Sinan Güner'in eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner'in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bir bulaş sonucu Covid-19 testi pozitif çıkmış, temaslısı olan Vali Sinan Güner'in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen BT'de covid ile uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbiren Covid-19 ilaç tedavisine başlanmış, beş günlük tedavinin bitiş tarihi olan Çarşamba günü yapılacak olan PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecektir” denildi.