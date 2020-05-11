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Vali yeni corona kararını açıkladı: Fırınlarda yemek pişirilmesi yasaklandı!

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. Vali Gül, "Gaziantep’te fırınlarda yemek, tepsi vb. ürünlerin pişirilmesi bulaş riskini arttırdığından Ramazan bayramı sonuna kadar yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

23:17 -
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Vali yeni corona kararını açıkladı: Fırınlarda yemek pişirilmesi yasaklandı!

Gaziantep Valisi Davut Gül, corona tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı Twitter hesabından duyurdu.

BAYRAM SONUNA KADAR YASAK

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Gaziantep'te fırınlarda yemek,tepsi vb. ürünlerin pişirilmesi bulaş riskini arttırdığından Ramazan bayramı sonuna kadar yasaklanmıştır.

* Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.

“VAKALARIMIZIN YÜZDE 13’Ü…”

Vali Gül, cenaze törenleri ve hasta ziyaretlerinin de hastalığın bulaştığı alanlar olduğunu söylemişti.

Vali, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ayrıca vakalarımızın %13'ü yatılı aile ziyaretlerinde virüs kaptığı tespit edildi.

* Bu sıkıntılı süreçte ziyaret edecek kadar sevdiğiniz kişilere zarar verdiğinizde ya da zarar gördüğünüzde üzülmez misiniz?

aile Corona Gaziantep Gül Ramazan Twitter
Son güncelleme: 23:19 11.05.2020
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