Vali yeni corona kararını açıkladı: Fırınlarda yemek pişirilmesi yasaklandı!

Gaziantep Valisi Davut Gül, corona tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı Twitter hesabından duyurdu.

BAYRAM SONUNA KADAR YASAK

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Gaziantep'te fırınlarda yemek,tepsi vb. ürünlerin pişirilmesi bulaş riskini arttırdığından Ramazan bayramı sonuna kadar yasaklanmıştır.

* Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.

“VAKALARIMIZIN YÜZDE 13’Ü…”

Vali Gül, cenaze törenleri ve hasta ziyaretlerinin de hastalığın bulaştığı alanlar olduğunu söylemişti.

Vali, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ayrıca vakalarımızın %13'ü yatılı aile ziyaretlerinde virüs kaptığı tespit edildi.

* Bu sıkıntılı süreçte ziyaret edecek kadar sevdiğiniz kişilere zarar verdiğinizde ya da zarar gördüğünüzde üzülmez misiniz?