Vali yeni corona kararını açıkladı: Fırınlarda yemek pişirilmesi yasaklandı!

Gaziantep Valisi Davut Gül, corona tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı Twitter hesabından duyurdu.
BAYRAM SONUNA KADAR YASAK
Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Gaziantep'te fırınlarda yemek,tepsi vb. ürünlerin pişirilmesi bulaş riskini arttırdığından Ramazan bayramı sonuna kadar yasaklanmıştır.
* Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.
“VAKALARIMIZIN YÜZDE 13’Ü…”
Vali Gül, cenaze törenleri ve hasta ziyaretlerinin de hastalığın bulaştığı alanlar olduğunu söylemişti.
Vali, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:
* Ayrıca vakalarımızın %13'ü yatılı aile ziyaretlerinde virüs kaptığı tespit edildi.
* Bu sıkıntılı süreçte ziyaret edecek kadar sevdiğiniz kişilere zarar verdiğinizde ya da zarar gördüğünüzde üzülmez misiniz?