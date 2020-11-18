Vali Yerlikaya: 21 milyon TL ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan ‘Esnaf için HES Kodu Uygulaması’nı Yeşilköy'deki Çarşamba Pazarı'nda inceledi. Vali Yerlikaya incelemeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

PAZARLARDA 13.00’DAN ÖNCE İNDİRİM YAPIN ÇAĞRISI

Yerlikaya yaptığı açıklamasında HES kodunun pazar yerlerinde kullanımın düzenli olduğunu ifade ederek, “Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Az önce kaymakam ve belediye başkanımızdan ricamız oldu. HES kodunun QR matiğini esnafın tezgahlara asmalarını ricada bulunduk. Aynı zamanda Pazar yerlerinde 16.00 sıralarında yoğunluk var bu yoğunluğu gidermek vatandaşlarımızın saat 13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için indirim yapmalarını istedik esnaftan” dedi.

“ARTIK MASKE TAK DEMİYORUZ…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapılan toplantıdan sonra açıklamalarına değinen Yerlikaya, şunları söyledi:

* Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız.

* Bizim niyetimiz tüm İstanbul için corona virüsü tedbirlerini samimi olarak uygulamak. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım.

* Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık ‘maske tak’ demiyoruz, ‘maskeni indirme can alma’ diyoruz. ‘Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda isen kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma misafirliğe gitme’ diyoruz.

* Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimize güler yüzle ikaz edersek bu işten çıkacağız diyorum.

“21MİLYON LİRA CEZA YAZILDI”

Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar cezalardan bahseden Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* İstanbul'da 21 Ağustos’tan bu yana 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız mülki idari amirliğimiz, belediyelerimizin hepsi bütün güvenlik kurumlarımız bütün arkadaşlarımız ile beraber.

* İdari işlemlerimizi biliyorsunuz. Yazdığımız rakamı söylemekte yine haya ediyorum. 21 milyon lira ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar.

Maske indirme sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Sigara içenlerden anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim.

* Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım. (İHA)