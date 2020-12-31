Vali Yerlikaya duyurdu: Girişler sınırlandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya açıklamasında şunları dile getirdi:

* Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul’un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.

* Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den Cuma günü saat 10’a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.

* Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak