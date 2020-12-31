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Vali Yerlikaya duyurdu: Girişler sınırlandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağını duyurdu.

Güncellenme: 12:26, 31/12/2020
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Vali Yerlikaya duyurdu: Girişler sınırlandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya açıklamasında şunları dile getirdi:

* Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul’un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.

* Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den Cuma günü saat 10’a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.

* Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak

Cuma istanbul İstiklal Caddesi Perşembe Polis Sultanahmet
Yayınlanma Tarihi:12:01,