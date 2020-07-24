Son dakika! Vali Yerlikaya’dan Ayasofya açıklaması: Girişler durduruldu

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii’ne vatandaşların akını sürüyor. Ayasofya'ya bazı giriş noktalarındaki kalabalık görüntülerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu ifade eden Yerlikaya, “Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu” dedi.

“SABAHA KADAR AÇIK OLACAK”

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle :

* Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.

* Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.

* Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.

* Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.

SEFERLER DURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Ayasofya'da oluşan kalabalık görüntülerinin ardından izdihamı önlemek amacıyla Valilik organizasyonuyla bazı seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Ongun, “Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki Cuma Namazı'ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır” dedi.

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