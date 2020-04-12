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Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir" dedi.

19:55 -
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Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağına değinen Yerlikaya, yasağa uymayanlara 7.799.589 TL para cezası kesildiğini belirtti.

Yerlikaya, “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 19:57 12.04.2020
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