Validen corona vakalarıyla ilgili kritik açıklama: Rekor sayıda!

Manisa Valiliği’ne atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyeti’ne veda ziyaretinde bulundu.

Burada virüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirtti.

“HER GELEN RAKAM İLİN REKOR SAYISI”

Vali, şunları söyledi:

* Kastamonu’da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok.

* 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam, ilin rekor sayısı.

* Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek.

* Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az.

VALİLİK UYARMIŞTI

Kastamonu Valiliği, vakaların son günlerde il genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

* İlimiz merkez ve ilçelerinde corona vakalarında son günlerdeki artış göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup, bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

* Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

* Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması önem arz etmektedir. DHA