Vali’den kendisini tanımayan dönerciye önce ceza sonra özür

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda korona virüs denetiminde bulundu. Vali Atik, yaklaştığı bir dönercide çalışanların eldiven takmadığını görünce önce uyarıda bulundu, Vali’yi tanımayan çalışan işini yapmaya devam etti. Döner kesmeye devam eden çalışan ve iş yerine cezai işlem uygulandı.

VALİ ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, “Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü.” dedi.

BİLİM KURULU ELDİVEN KULLANILMAMASINI ÖNERİYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, restoran ve kafelerde çalışanların eldiven giymesini istemediklerini vurgulayarak, “Çünkü eldiven gereksiz bir özgüven sağlar. Ve o şekilde her yerle bir temas halinde olursunuz. Ondan dolayı eldiven takmayacağız, elimizi sürekli yıkayacağız. Elimizi ya dezenfektanla ya da sabunlu suyla yıkayacağız. Onun dışında eldiven kullanmayacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

“GEBERMEK İSTİYORUM, CANIMA YETTİ”

Vali Atik, bir esnafın maske takmadığını görmesi üzerine “Maskeniz neden takılı değil?” diye sordu. Korona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı reddederek “Korona neredeyse gelsin beni bulsun” sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır’ın, “Gebermek istiyorum, canıma yetti” şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu. Vali Atik’in maske takması konusunda uyarması ile maskesini takan Üzeyir Yazır, para kazanamadığını belirterek, daha önce haberlere konu olduğunu söyledi.

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